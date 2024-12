Milano Premier Padel P1. Cardona e Bergamini ufficialmente alle Finals

Mancavano soltanto due posti da assegnare nella corsa alle Premier Padel Finals di Barcellona, ma gli ottavi di finale del Milano Premier Padel P1 hanno emesso gli ultimi verdetti. Pablo Cardona e Lucas Bergamini conquistano un biglietto per il Palau Sant Jordi, dove si chiuderà la stagione dal 19 al 22 dicembre: Cardona, testa di serie numero 5 all’Allianz Cloud con Paquito Navarro, ha vinto lo ‘scontro diretto’ contro Sanyo Gutierrez (in coppia con José Diestro), escludendo la leggenda argentina dalla corsa alle Finals. Le sconfitte di Alex Arroyo e Alex Ruiz (battuti da Momo Gonzalez ed Edu Alonso), quella di Juan Tello (con Inigo Jofre, contro Martin Di Nenno e Juan Lebron) e soprattutto la sua vittoria nella partita che ha chiuso la carriera di Fernando Belasteguin, hanno invece regalato la qualificazione anche a Lucas Bergamini, che domani proverà in coppia con Javi Garrido a raggiungere una finale già disputata due anni fa a Milano con Victor Ruiz. “Oggi è il momento di Bela, non il mio – le parole di Bergamini –. Ma ovviamente sono felice per essermi qualificato per le Finals. Sarebbe potuto succedere ovunque, è successo qui a Milano. Di nuovo qui, in un torneo speciale per me, in questa partita che fa la storia”.

Negli ultimi tre giorni del Milano Premier Padel P1 resta allora da assegnare l’ultimo slot per le Finals nella FIP Race femminile. Tre le giocatrici ancora in corsa: Ale Alonso, Aranzazu Osoro e Tamara Icardo. Alonso, in coppia con Andrea Ustero (già qualificata), ha battuto 7-5 7-5 Lucia Martinez Gomez e Carla Mesa; lo stesso hanno fatto Osoro (6-0 6-1 in coppia con Veronica Virseda a Orsi/Rodriguez) e Icardo con Claudia Jensen con il 6-3 6-4 su Marta Barrera e Marta Caparros. Alonso/Ustero, nei quarti, se la vedranno con Lucia Sainz e Patty Llaguno, Osoro/Virseda con Delfi Brea e Bea Gonzalez, Icardo/Jensen con Marta Ortega e Sofia Araujo. Solo una potrà volare a Barcellona.