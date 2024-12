Incredibile Bagnaia, tutto vero: conferma in diretta

Pecco Bagnaia deve mandare giù il boccone amaro della sconfitta in questa stagione, ma la testa è rivolta già al futuro: ora c’è la conferma definitiva

Il vice campione del mondo con la Ducati sa di aver fatto il massimo nel finale di stagione, chiudendo con ben 11 vittorie nelle gare domenicali. Il prossimo anno l’imperativo è migliorare il sabato e soprattutto trovare un buon feeling con Marc Marquez.

La rossa ha dimostrato anche nel 2024 di essere ampiamente la moto da battere. Nessuno ha mantenuto il ritmo della Rossa, capace di vincere tutte le gare in calendario tranne una (GP delle Americhe vinto da Vinales con l’Aprilia). Un dominio cosi schiacciante non si vedeva dai tempi della Honda di Doohan, Okada e Crivillé, quando a giocarsi il titolo erano solo gli alfieri dell’ala dorata.

Il 2025 sarà comunque un durissimo banco di prova per Pecco Bagnaia, vice campione quest’anno, beffato da Jorge Martin e in procinto di ritrovarsi Marc Marquez come compagno di box. La bellezza di 11 titoli mondiali da gestire, considerando i due rivali, non sarà un gioco da ragazzi per i responsabili del Team Factory, ma anche una magnifica sfida da affrontare in consapevolezza di essere superiori alla concorrenza. Il vincitore del titolo mondiale del prossimo anno verrà fuori con ogni probabilità proprio da Borgo Panigale.

Marquez e Bagnaia, la coppia che scoppia: Tardozzi sa come fare

Davide Tardozzi, direttore della squadra Lenovo Ducati, ha sottolineato l’importanza di rimanere in vetta e di gestire tutto al meglio per il 2025. Rispetto al 2024 saranno due moto in meno in griglia a portare il marchio Ducati (6 anziché 8), visto che Pramac diventerà Yamaha.

Nonostante abbiano perso Jorge Martin, in Ducati sanno benissimo di avere un vero e proprio dream team: “Pecco e Marc sono piloti incredibili. Raggiungeremo una buona cooperazione tra loro e penso che saremo la squadra da battere l’anno prossimo”.

I test pre-campionato, che inizieranno a Sepang tra un paio di mesi, saranno come sempre cruciali per stabilire al meglio il feeling con la nuova GP25, solamente assaggiata a Valencia da Marc Marquez. Vedremo chi tra i due alfieri di Borgo Panigale riuscirà ad adattarsi meglio alle caratteristiche della moto del prossimo anno. Di certo non mancherà anche la concorrenza di Aprilia e KTM, che sembrano essere le avversarie più agguerrite per il 2025.