Sinner messo alle strette: verdetto impietoso

Nelle ultime ore si è registrato un importante annuncio che riguarda molto da vicino il nostro Jannik Sinner

La stagione 2024 del tennis si è conclusa da una manciata di giorni, ma la prossima annata sportiva è già all’orizzonte e con essa una serie di aspettative ed interrogativi che si susseguono tra appassionati e addetti ai lavori. Uno dei temi principali è: riuscirà Jannik Sinner a confermarsi il dominatore del circuito Atp o Carlos Alcaraz tornerà alla carica scippandogli la corona?

Molto dipende anche da cosa deciderà il TAS dopo il ricorso della WADA contro l’assoluzione dell’azzurro pronunciata dall’ITIA. Ma al di là del caso doping, il 2025 si prospetta una vera e propria ‘prova del nove’ per il classe 2001 altoatesino, il quale, adesso, raggiunta la vetta, è consapevole che restarci rappresenta una missione ancora più difficile. Lo sa bene Alcaraz, che al numero uno al mondo ci è stato 36 settimane prima di incappare in un’alternanza di momenti eccezionali e brusche battute d’arresto, scivolando in terza posizione.

Tennis, si avvicina la nuova stagione: Alcaraz sfida Sinner. Le sue parole

Dal canto suo, archiviato il 2024, il baby fenomeno murciano è voglioso di rimettersi nella scia di Sinner contendendogli la leadership della classifica mondiale. La prima occasione utile, in tal senso, ce l’avrà a Melbourne, all’Australian Open, dove Jannik sarà chiamato a difendere il titolo e il bottino di 2000 punti ottenuti lo scorso gennaio. Battere il tirolese per lo spagnolo vorrebbe dire accorciare in maniera significativa il divario nel ranking, che oggi ammonta a 4820 lunghezze.

Alcaraz è carichissimo. E proprio in vista dell’inizio della stagione oltreoceano e della prestigiosa kermesse australiana, lo spagnolo ha già lanciato al tennista nostrano un chiaro guanto di sfida.

“Non sarà sicuramente facile perché ci sono rivali molto importanti”, ha detto il classe 2003 iberico, in un’intervista riportata da Tennis World, riferendosi ad una possibile vittoria Slam a Melbourne. Poi, però, ha aggiunto: “Sono sicuro che prima o poi sarò campione in Australia. Speriamo che lo sia già l’anno prossimo. Per me è molto importante completare la serie di vittorie negli Slam”.

Lo ricordiamo, l’Australian Open è l’unico Major che Carlos ancora non è riuscito a vincere, dopo i trionfi allo US Open, a Wimbledon e al Roland Garros. Staremo a vedere come andrà a finire tra i due grandi rivali del tennis mondiale.