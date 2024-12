Lecce, Giampaolo: “La Roma ci è stata superiore”

Marco Giampaolo, allenatore del Lecce, ha rilasciato un’intervista a DAZN dopo la sconfitta subita contro la Roma:

Che ne pensa della partita: “La Roma è stata semplicemente superiore. La sua qualità tecnica ci ha creato problemi, quando abbiamo avuto la possibilità di ripartire siamo stati un po’ sporchi. Loro sanno giocare e sono stati superiori. Portiamo a casa questa sconfitta e ci rifletteremo sopra”.

Come ci spiega quel triplo cambio all’intervallo: “È stata una scelta non determinata dalla prestazione dei tre calciatori ma un’esigenza tattica, non riuscivamo a contrapporci bene e subivamo troppo. La qualità della Roma ci ha creato difficoltà, che a volte abbiamo arginato e in altre meno. Si può anche cambiare. Oggi avevamo un’assenza importante come quella di Gallo e abbiamo dovuto fare scelte diverse. Sono stato sempre accusato di essere talebano dal punto di vista tattico, quindi figuriamoci. Non mi diverto a cambiare. Si dev’essere bravi nelle contrapposizioni. Nel secondo tempo siamo stati più ordinati ma i gol sono figli di alcune disattenzioni. La Roma ha qualità, è una squadra che quando ha la palla sa cosa fare“.

Come sta Gaspar: “Il problema è Gaspar. La sconfitta può rientrare nell’ordine delle cose ma l’aver perso o perdere un giocatore è la cosa che diventa un problema. Banda ne avrà forse per tre mesi, Gallo in tre settimane. Gaspar dovrà fare accertamenti domani e in qualche modo dobbiamo riattrezzarci visto che perdiamo un giocatore importante“.