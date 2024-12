Empoli, D’Aversa: “Stiamo facendo qualcosa di impensabile”

Roberto D’Aversa, tecnico dell’Empoli ha parlato così dopo il successo 1-4 contro l’Hellas Verona: “Questi ragazzi stanno facendo qualcosa di impensabile all’inizio de campionato, raramente ho trovato un gruppo così dedito al lavoro e devo solo fare i complimenti. Serve rimanere con i piedi per terra nonostante la soddisfazione che c’è dopo questa domenica. Serve continuare a spingere sull’acceleratore come stiamo facendo“.

Sulle condizioni di Pellegri: “Siamo venuti a fare una partita in totale emergenza, nel secondo tempo dopo il cambio di Maleh è entrato Marianucci che ha fatto anche bene sfiorando il goal. Ci auguriamo di recuperare presto tutti gli infortunati, su Pellegri dobbiamo valutare“.

Un attacco che ha girato alla perfezione: “Si, Colombo è entrato poi a freddo, lui è un professionista esemplare, arriva un’ora prima al campo e va via per ultimo, la deve vivere in maniera più spensierata, un po’ come Esposito“.