Empoli, Sebastiano Esposito: “I gol dei miei fratelli meno belli dei miei”

Sebastiano Esposito, attaccante dell’Empoli ha parlato così dopo la prima doppietta in Serie A: “Sapevamo che venivamo a giocare in un ambiente caldo e che non sarebbe stato semplice ma abbiamo fatto una grande partita ed è uscita una grande vittoria, per la doppietta sono contento, ho lavorato bene in settimana e penso che questi siano i frutti“.

Oggi hanno segnato anche Salvatore e Francesco Pio, festa: “Si non ci siamo ancora parlati anche se ho visto i loro goal e sono meno belli dei miei (ride ndr), scherzi a parte, ovviamente sono felicissimo“.