Esplode la bomba Perez: l’annuncio è UFFICIALE

Sergio Perez ha idee chiare, sfida aperta alla Red Bull: le dichiarazioni sul suo futuro fanno molto rumore

La Red Bull sta ancora festeggiando dopo il mondiale conquistato da Max Verstappen, a Las Vegas una settimana fa, ed ora intende impensierire McLaren e Ferrari nell’ultima sfida stagionale. Sarebbe una grossa soddisfazione tenendo conto che la vettura di quest’anno ha offerto performance ottime alternate ad altre meno entusiasmanti, soprattutto nella seconda parte.

Intanto i vertici di Milton Keynes, studiano le prossime tappe dopo la fine del mondiale, stanno cominciando a schiarirsi le idee e a capire a quale pilota affidare il ruolo di spalla al campione del mondo. In teoria, visto il rinnovo ultimato a maggio, dovrebbe essere Sergio Perez, ma il messicano sembra tutto tranne che sicuro sul sedile della Red Bull.

Lui ci spera e, tra una dichiarazione e un’altra, non molla l’idea di proseguire il suo percorso con gli anglo austriaci onorando il suo contratto.

Red Bull, Sergio Perez attende la decisione del team: arriva l’annuncio

Come noto, il rinnovo di contratto del pilota di Guadalajara fu firmato a Monaco poco prima dell’inizio dell’omonimo Gran Premio. Era maggio e all’ora il driver arrivava da una serie di performance complessivamente valide: ciò spinse sia Chris Horner che Helmut Marko ad andare incontro alle richieste del centroamericano, rinnovano il sodalizio di due anni.

Da quel momento in poi però le prestazioni di Perez sono colate a picco, lasciando al solo Verstappen il peso di trascinare la monoposto nella classifica costruttori. Lo stesso Horner, in una recente intervista, ha ammesso di aver anticipato troppo il rinnovo di contratto. Ma ha comunque ribadito che spiragli di permanenza del messicano sono ancora presenti, seppur siano molto deboli.

Ciononostante, Sergio Perez non molla l’idea di voler proseguire a Milton Keynes un percorso che sta diventando molto travagliato, ribadendo che non ha nessuna intenzione di mettersi da parte e lasciare il testimone ad altri piloti. “Finiremo la stagione, ci siederemo e parleremo da adulti“, ha detto Horner a margine dell’ultimo GP come riportato dal collega Diego Mejia.

Perez intende dunque onorare il contratto rinnovato a maggio, anche se è consapevole che gli ultimi risultati sono fin troppo al di sotto delle aspettative e che i vertici del team difficilmente tollereranno altri passi falsi.

A motori spenti, probabilmente, arriverà l’annuncio definitivo della Red Bull in merito al futuro di Checo: nel caso in cui partisse, le alternative al messicano sono i ben più giovani Liam Lawson e Isack Hadjar.