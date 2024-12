Milan, Fonseca: “Dispiace. Abbiamo tirato 22 volte, è mancato solo il gol”

Al termine di Milan-Genoa, Paulo Fonseca ha parlato ai microfoni di DAZN.

Serata che profumava di storia: si aspettava una risposta diversa dalla squadra?

“No, penso che abbiamo fatto una buona partita e creato tanto. I giocatori hanno avuto voglia di vincere, ma ci è mancato solo il gol e anche la qualità nell’ultima decisione. Partita fatta con buon atteggiamento, recuperati tanti palloni alti. Abbiamo fatto 22 tiri, è mancato il gol“.

Manca più qualità o c’è anche una mancanza di convinzione e cattiveria in quello che fate?

“Cattiveria no, oggi la squadra ha voluto vincere la partita. Siamo stati aggressivi senza palla, arrivando tante volte vicini all’are del Genoa. Non è una questione di fiducia, ma di qualità dell’ultima scelta“.

L’impressione è che manchi un vero centravanti.

“Abbiamo dei buoni attaccanti. Abraham ha avuto una contusione, non è uscito per giocare il secondo tempo. Alvaro non si è allenato tutta la settimana. Delle volte si parla di attaccanti, ma nel nostro gioco è mancata anche qualità nel cross e nel tiro. Ho fiducia totale nei nostri attaccanti“.

Di nuovo contestazione alla fine: vi manca un po’ l’apporto del tifo di San Siro?

“È normale che succeda questo, volevamo vincere per i nostri tifosi che sono sempre con noi. Oggi tutti noi possiamo riconoscere che la squadra abbia dato tutto: sono insoddisfatto del risultato, i tifosi anche e li capisco“.