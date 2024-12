Lazio-Inter 0-6: vittoria roboante per Inzaghi su Baroni

Successo impressionante dell’Inter sulla Lazio. I nerazzurri si impongono per 0-6 contro i biancocelesti in gol: Calhanoglu, Dimarco, Barella, Dumfries, Carlos Augusto e Thuram.

Lazio-Inter, le formazioni

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Patric, Gila, Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Pedro, Zaccagni; Noslin. All. Baroni.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. All. Inzaghi.

Parte forte la Lazio, l’Inter poi si impone

Si parte forte e in avvio fioccano le occasioni: al 7′ Tavares sgomma e arriva al tiro, attento Sommer dopo una leggera deviazione di Mkhitaryan. Sul ribaltamento di fronte, Thuram crossa per Dumfries sul secondo palo: colpo impreciso dell’olandese. Gli avanti di Baroni riescono a combinare in maniera pericolosa, al 22′ Rovella si inserisce e offre a Noslin una palla da infilare in rete. Nulla di fatto, quattro minuti dopo la partita dell’Olimpico cambia: a scrivere una nuova storia nella notte romana è l’infortunio di Gila, che sente girare la testa e chiede il cambio. Dentro Gigot, a freddo e subito impreciso. Ma pure pasticcione e sfortunato al 36′: sul calcio d’angolo di Calhanoglu, l’Inter segna con De Vrij. Gol annullato per un fallo di Lautaro sul subentrato, che però aveva toccato il pallone con il braccio in precedenza. Dal dischetto, va il turco, che spiazza Provedel. Trovato l’1-0, l’Inter libera i proprio cavalli: prima Tavares chiude la conclusione di Dumfries. Poi, al 45′, è proprio l’olandese, imbeccato da Calhanoglu, a premiare l’inserimento di Dimarco sulla fascia opposta: piattone mancino e 2-0 alle spalle di Provedel a pochi minuti dal rientro delle due squadre negli spogliatoi.

Dilagano i nerazzurri

La ripresa si apre con due cambi: fuori l’infortunato Gigot per Lazzari, idem l’ammonito Bisseck per Darmian. L’Inter chiude la partita nel giro di due minuti: prima Barella riceve da Calhanoglu, controlla e tira dalla distanza. Primo gol alla Lazio per lui. Poi l’ennesimo inserimento di Dumfries, propiziato dal solito traversone di Bastoni, dà i suoi frutti: zuccata e 4-0 dell’Inter, gara in ghiaccio per Inzaghi che toglie gli altri ammoniti Bastoni e Calhagnolu. L’Inter perde anche Barella, ma non la voglia di fare male: Tchaouna perde una palla velenosa, Carlos Augusto chiede l’uno due a Lautaro e lo ottiene da Dimarco, per poi battere in girata Provedel in uscita. Nel finale, arriva anche la rete di Thuram a dare proporzioni tennistiche alla serata romana.