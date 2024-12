La squadra di Gustavo Quinteros è campione d’Argentina 11 anni dopo l’ultima volta. Decisiva la vittoria per 2-0 contro l’Huracan, grazie alle reti di Claudio Aquino e Damian Fernandez. El Fortin centra così il suo undicesimo titolo nazionale. Dopo i ko nelle finali di Copa de La Liga e di Copa Argentina arriva così il successo per il Vélez che evita di chiudere in modo drammatico la stagione.