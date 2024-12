Matteo Berrettini, incredibile svolta: si cambia

Incredibile svolta per Matteo Berrettini. Un cambiamento importante attende il tennista azzurro in vista della prossima stagione

Il 2025 dovrà essere l’anno del rilancio definitivo, almeno nelle sue intenzioni, per Matteo Berrettini. L’azzurro è riuscito a risollevarsi, parzialmente, nel 2024 grazie ad un fine anno in crescendo e la vittoria da protagonista nella Coppa Davis.

Erano stati gli infortuni a tormentarlo come per gran parte della sua carriera, costringendolo a dare forfait a diversi tornei per recuperare la forma fisica. Si è iniziato a parlare di lui più per quanto avveniva fuori dal mondo dello sport, arrivando in cima su tutti i media di gossip per la sua relazione (poi finita) con Melissa Satta e la nuova storia attuale con Federica Lelli.

Un continuo parlare della sua vita privata che non è mai piaciuto al tennista azzurro. Vuole concentrarsi e far parlare di sé solo per quanto fa nel tennis e dopo un inizio di 2024 che lo vedeva in grande difficoltà, relegato addirittura fuori dai primi 100 tennisti al mondo (classifica ranking ATP alla mano), si può dire che il compito stia riuscendo alla grande. Ora occupa la posizione numero 34 ma il suo obiettivo è continuare a scalare la classifica, a partire dall’ATP 250 di Brisbane per cercare di arrivare da testa di serie all’Australian Open.

Matteo Berrettini, ecco la svolta sulle orme di Sinner: i dettagli

I primi segnali di una sua rinascita si erano avuti nel match contro Jannik Sinner a Wimbledon. Pur venendo sconfitto dall’attuale numero uno al mondo, il classe ’96 aveva disputato un gran bell’incontro, mettendo in difficoltà l’altoatesino. Da allora il suo focus è stato quello di tornare protagonista e c’è riuscito alla grande con la Coppa Davis. Ora l’obiettivo di continuare a salire nel 2025. Anche per questo, Matteo ha preso alcune importanti decisioni.

Il primo è quello di allenarsi ad Alicante, in Spagna. Si tratta dello stesso posto dove l’anno scorso Sinner svolse la sua preparazione per il 2024. Considerando com’è andata l’annata di Jannik, Berrettini non può che augurarsi lo stesso. Scaramanzia o semplice coincidenza? Ad ogni modo gli infortuni sembrano essere definitivamente alle spalle per il romano.

Inoltre un’altra importante decisione presa è quella di affidarsi ad un nuovo coach. Al momento si sta allenando insieme al collega Francesco Passaro (attualmente numero 108 del mondo), ma presto dovrebbe essere ufficializzato il nome dell’allenatore che lo seguirà dopo aver interrotto la collaborazione con Francisco Roig. Un nuovo Berrettini, dunque, pronto a competere per nuovi e ambiziosi traguardi.