Addio LeBron James: tifosi Lakers in ansia

Un indizio aveva allarmato tutti i tifosi dei Los Angeles Lakers e in generale i fan di LeBron James: il futuro del campione

Uno dei giocatori di basket più famosi di tutti i tempi e certamente ancora oggi uno dei volti più importanti della NBA è senza dubbio LeBron James. L’ala classe 1984 è una leggenda della lega americana essendone diventato il miglior marcatore di tutti i tempi. A fine mese, per esattezza il 30 dicembre, il King compirà la bellezza di di 40 anni, una cifra tonda che può essere festeggiata ancora sui parquet migliori in NBA visto che ufficialmente LeBron non ha ancora parlato di una data di ritiro.

Tuttavia, nell’ultimo periodo tanti appassionati e tifosi dei Los Angeles Lakers hanno iniziato a temere che il loro numero 23 possa essere vicino a dire addio. L’età si fa sentire anche per James sebbene in questa 22esima stagione NBA i suoi numeri siano ancora assolutamente positivi: per lui si registra una media a partita di 23 punti, 9.1 assist, 8 rimbalzi, 0.7 palle rubate e 0.6 stoppate. Tutto ciò tirando in media con il 49.5% dal campo in questi primi mesi di campionato.

Le parole di JJ Redick su LeBron James non convincono i tifosi del LA Lakers

Alcune delle ultime partite dei gialloviola non hanno però visto la partecipazione del loro leader, LeBron James. L’ex stella dei Cleveland Cavaliers e dei Miami Heat è stato infatti fuori, ufficialmente, per un problema al piede. Nelle scorse ore, durante una conferenza stampa, i giornalisti accreditati al seguito dei Lakers avevano però chiesto delucidazione al coach della squadra, JJ Redick.

A precisa domanda in merito al rientro in campo di James, l’allenatore non aveva però saputo dare una data di rientro esatta gettando ombra sulle condizioni fisiche del Re. Per LeBron in America si vocifera da alcune che questi possano essere gli ultimi mesi della sua carriera dal momento che pare che questa 22esima stagione per lui si stia dimostrando più complicata del previsto.

A luglio e agosto l’ala americana ha dimostrato però di essere ancora del tutto in grado di fare la differenza guidando il Team USA ad una eccezionale vittoria della medaglia d’oro nelle Olimpiadi di Parigi. Le ambizioni di James restano quindi ancora elevatissime nonostante l’età che avanza e l’alone di mistero sul suo futuro.

Intanto il giallo delle gare saltate si è risolto la scorsa notte col rientro con 18 punti, 8 rimbalzi e 8 assist nel successo dei Los Angeles Lakers sui Memphis Grizzlies per 116-110.