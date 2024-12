Classifica capovolta, Leclerc davanti a Verstappen e a Norris!

Charles Leclerc batte Max Verstappen e Lando Norris in una speciale classifica. Che numeri per il pilota della Ferrari!

La stagione 2024 di Formula 1 si è ormai conclusa da oltre una settimana, ma tra appassionati ed addetti ai lavori continuano a susseguirsi discussioni e analisi su quanto accaduto in pista durante quest’anno. In tal senso, nelle ultime ore è saltata fuori una statistica davvero molto incoraggiante per la Ferrari, che pur avendo visto sfumare il titolo costruttori può guardare al futuro con moderato ottimismo.

Il dato in questione rispecchia un po’ quelli che sono stati i miglioramenti del Cavallino nella seconda parte di campionato, dopo un avvio di stagione abbastanza al di sotto delle aspettative. Più precisamente il protagonista della statistica è Charles Leclerc, il quale ha dimostrato per l’ennesima volta che, se gli viene affidata una vettura competitiva, può giocarsela con chiunque.

Formula 1, super-Leclerc dopo la pausa: il confronto con Verstappen e Norris

Dopo la pausa estiva, infatti, ovvero dopo che la Ferrari ha messo a punto diversi aggiornamenti alla SF-24, Leclerc si è rivelato il pilota che è riuscito a conquistare più punti in assoluto. 179 per l’esattezza, contando dal Gran Premio d’Olanda in avanti.

Un bottino davvero importante, quello ottenuto dal monegasco, che in questa speciale classifica occupa la prima posizione e – chiaramente – precede sia il campione del mondo Max Verstappen sia il vicecampione Lando Norris.

Nel dettaglio, l’olandese – che si è trovato a fare i conti col netto calo della sua Red Bull – ha accumulato ‘appena’ 160 punti, mentre il britannico della McLaren ne ha fatti registrare 175. Leclerc, dunque, ha staccato SuperMax di 19 lunghezze ed anche Lando di 4.

Notizie meno positive per la Ferrari provengono invece dal versante Hamilton, che in questa particolare graduatoria occupa la settima posizione a quota 73. Lewis, che presto approderà a Maranello per iniziare la nuova avventura con la tuta della Rossa, ha conquistato 56 punti in meno rispetto all’ormai ex compagno di squadra alla Mercedes, George Russell (129).

In molti ritengono che il trend negativo del sette volte iridato sia legato principalmente proprio alla condizione di “pilota con la valigia”. Staremo a vedere se effettivamente è così, oppure se i vertici del Cavallino avrebbero fatto meglio a confermare il sempre affidabile Carlos Sainz (quinto in questa graduatoria, con 128 punti).