Secondo quanto riportato dal nostro Alfredo Pedullà ci sono conferme su quanto anticipato, è Hancko (27 anni appena compiuti) che – anche per duttilità – piace di più alla Juventus per sostituire Bremer. Il club bianconero ci proverà con il Feyenoord già a gennaio, altrimenti lavorerà per luglio. Hancko ha aperto totalmente al trasferimento. Ecco il post del nostro Alfredo Pedullà.