Riecco Nadal dopo il ritiro: tifosi in festa

È passato meno di un mese dal ritiro di Rafa Nadal. Lo spagnolo è già pronto a tornare. Lo rivedremo tra pochissimo

Il 20 novembre 2024 è una data destinata ad entrare nella storia del tennis.quel giorno, poco meno di un mese fa, Rafael Nadal disputava la sua ultima partita in carriera in occasione del quarto di finale di coppa Davis tra Spagna e Olanda.

Un finale amaro per il fuoriclasse iberico sconfitto in due set da Botic Van de Zandschulp, un ko che poi si è anche rivelato decisivo per l’eliminazione immediata dei padroni di casa. Al termine di quella partita disputata a Malaga, Nadal ha preso il microfono in mano e ringraziato tutti quelli che l’hanno sostenuto in una carriera ultra ventennale nella quale ha vinto, almeno una volta, tutto quello che un tennista può vincere tra Slam, tornei ATP, Coppa Davis e Olimpiadi.

La speranza di tutti gli appassionati di Jenny s’e che Nadal possa rimanere attivo nell’ambito dello sport che ha contribuito a rendere popolare il nuovo millennio. A riguardo, Rafa ha già ottenuto un incarico importante, quello di ambasciatore del tennis in Arabia Saudita, un ruolo nel quale debutterà ufficialmente tra pochi giorni.

Torna Nadal, ecco dove lo rivedremo

Con un video pubblicato su Instagram dalla ‘Saudi Tennis’, Nadal ha annunciato la sua presenza alle ATP Next Gen Finals 2024, il torneo tra i migliori Under 20 del circuito che si disputerà a Jeddah, in Arabia Saudita, dal 18 al 22 dicembre. Sarà la prima apparizione pubblica di Rafa su un campo da tennis dopo il ritiro. Peraltro, poco prima dell’ultimo match in Coppa Davis, Nadal era già stato in Arabia per partecipare all’esibizione dei Six Kings Slam nella quale è stato sconfitto da Alcaraz e Djokovic.

“Ci vediamo lì“, così si conclude il messaggio di Nadal che preannuncia il suo arrivo a Jeddah. La sua presenza sarà indubbiamente una motivazione in più per i protagonisti del torneo che, nell’edizione 2024, annovera tra i partecipanti Fils, Michelsen, Van Assche, Joao Fonseca, Shang, Mensik, Tien e Basavareddy.

Il format è sempre lo stesso con la suddivisione degli otto partecipanti in due gironi da quattro ciascuno con i primi due classificati che passano in semifinale. Tutti i match si giocano al meglio dei cinque set ognuno però sulla lunghezza di quattro game e non di sei.

L’albo d’oro delle Next Gen Finals annovera tra i vincitori Sinner (nel 2019), Alcaraz (2021) e Tsitsipas (2018). Il detentore del titolo è il serbo Mededovic, vincitore un anno fa in finale su Fils, quest’ultimo presente tra i partecipanti della nuova edizione.