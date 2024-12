Sinner-Kalinskaya già sposi: ultim’ora pazzesca

Jannik Sinner e la sua Anna Kalinskaya sono ancora insieme e addirittura arriva un’ultima ora pazzesca, che ha mandato in visibilio i loro fan

Il tennista italiano e la sua collega russa, tra alti e bassi, sembrano stare insieme ormai da diversi mesi e nonostante qualche voce di crisi nell’ultimo periodo sembrano condividere ancora al meglio il proprio amore. C’è una foto che ha fatto il giro del mondo.

Vivere una storia d’amore a certi livelli nello sport non è semplice, visti i tempi serrati che ogni professionista deve portare avanti. Soprattutto nel tennis il tutto diventa ancora più complicato, visti gli spostamenti continui per 11 mesi l’anno, da una parte all’altra del mondo. Quando qualcuno ci riesce, però, la gioia è doppia, come per il nostro Jannik Sinner e la sua Anna Kalinskaya. I due hanno cominciato a frequentarsi ormai diversi mesi fa e la loro coppia è balzata agli onori delle cronache rosa.

Lei è 3 anni più grande di lui e da poco ha festeggiato i 26 anni, con una bella festa a Miami. Questa è stata l’occasione per mettere a tacere tutte le voci che parlavano di crisi tra loro, visto che il numero uno del mondo era regolarmente presente tra gli invitati vip e ha anche trascorso dei teneri momenti con la sua amata. Insomma le cose vanno d’amore e d’accordo e l’assenza della tennista russa dagli ultimi impegni in campo del fidanzato non era dovuta a crisi o rotture, anzi.

Jannik Sinner e Anna Kalinskaya sposi: l’immagine creata con l’intelligenza artificiale fa il giro del mondo

Secondo i ben informati i due trascorreranno insieme anche Capodanno, quando Sinner farà ritorno dalla preparazione in corso a Dubai. Dopo un Natale in famiglia, Jannik sarà accanto alla sua amata, prima di volare in Australia, dove lo attende l’inizio della prossima stagione.

Al di là dei prossimi meeting, però, sui social si è volati addirittura oltre, visto che hanno cominciato a girare delle immagini che immortalavano i due in abiti nuziali.

Questa immaginazione collettiva non è stata frutto però di un matrimonio lampo, organizzato in fretta e furia in questa off-season, ma di un programma di X/Twitter. Si perché tramite Grok, che utilizza l’intelligenza artificiale, si è creata una foto in cui sembrano proprio essere alle proprie nozze. Per quelle magari ci sarà tempo, per ora si tratta solo di un fake.