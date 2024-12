Senza parole per Zanardi: ultim’ora da brividi

Colpo di scena clamoroso su Alex Zanardi: le ultime notizie lasciano i fan a bocca aperta. Spunta una foto

Si torna a parlare di Alex Zanardi, uno degli eroi dello sport italiano. Un personaggio unico nel suo genere, l’esempio perfetto di resilienza. Un uomo che ha vissuto due volte, che si è regalato una chance di rinascita dopo un primo tremendo incidente, e che sta lottando con tutto se stesso per respingere il fato dopo un secondo tremendo incidente. Se sulle sue condizioni continuano a non esserci grandi novità, i fan non perdono le speranze.

Tra gli sportivi in grado di guadagnare un consenso in Italia, Zanardi è forse quello che più di tutti è riuscito a mettere d’accordo fan, tifosi, addetti ai lavori anche dalle opposte vedute. Perché la sua è una vicenda, umana prima ancora che sportiva, che non può non toccare le corde del cuore.

Ci ha emozionati, con le sue parole e con i suoi gesti. E lo ha fatto tante volte, diventando per tutti una presenza costante anche adesso che la sua immagine è stata sottratta al pubblico da circa quattro anni, a causa dell’incidente del 2020 e della decisione della famiglia di proteggere la sua privacy. Nonostante questa assenza, Alex c’è sempre nel cuore dei tifosi, come dimostrato da ciò che accade regolarmente sui social network.

Zanardi, colpo di scena clamoroso: i tifosi non riescono a crederci

In questo momento, Alex Zanardi vive nel privato della sua abitazione, circondato dall’affetto dei suoi cari, nell’attesa di poter tornare a condividere le proprie emozioni in pubblico. Ma vive soprattutto nel ricordo che tutti noi abbiamo di lui.

Un ricordo che viene rafforzato, di tanto in tanto, da immagini di repertorio, video delle sue imprese grandiose, passaggi di interviste cardine per poter capire il suo pensiero. Ma anche da qualche fotografia d’annata che ha lasciato completamente a bocca aperta i suoi fan.

Quando correva in Formula 1, con risultati peraltro non esaltanti, Zanardi ebbe infatti l’occasione di incrociare la propria strada con tanti personaggi di primissimo piano del mondo dello spettacolo. E tra questi anche uno che non passava certamente inosservato in quell’epoca.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gentlemen Drivers ® (@gentlemendrivers_official)

Come testimoniato da queste foto pubblicate sui social, l’ex pilota ebbe modo di conoscere la modella australiana Jodhi Maeres. Cosa possa avergli lasciato questo incontro non lo sappiamo. Di certo nelle fantasie dei tifosi è rimasto però un momento emblematico della sua storia in Formula 1. Un istante che, a suo modo, rimane parte integrante di un percorso di vita destinato a sorprenderci ancora a lungo.