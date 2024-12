Coppa Italia, oggi l’ultimo ottavo di finale: Inter, Inzaghi vuole i quarti

La Coppa Italia sta per chiudere il turno degli ottavi di finale. Le sette gare già giocate hanno quasi completato il programmo dei quarti di finale che si giocheranno a febbraio. Stasera l’ultimo ottavo di finale, di scena a San Siro Inter e Udinese che si giocano l’ultimo posto nelle ultime otto squadre rimaste. Quella tra Inter e Udinese sarà l’ultima gara che assegnerà uno spazio nei quarti di finale. Sostanzialmente chi è passato e chi passerà tra nerazzurri e bianconeri stasera sarà a quattro partite dal successo.

Inter, conferme e riscatto

Dopo l’ultima gara contro la Lazio, Simone Inzaghi opererà un ampio turnover per salvaguardare la salute dei suoi uomini principali, ma anche per dare minutaggio a chi ha giocato di meno finora. Il tecnico, in questi cambi di formazione, dovrà però tenere conto anche delle assenze. In particolare, pesano in questo senso gli infortuni di Francesco Acerbi, Benjamin Pavard e quella sempre più probabile di Nicolò Barella, uscito malconcio dalla gara contro la Lazio.

I nerazzurri cercano poi riscatto rispetto alla passata stagione. Nell’ultima stagione, l’Inter da campione in carica era stata eliminata agli ottavi di finale dal Bologna. Un’impresa straordinaria dell’allora formazione di Thiago Motta che riuscì a resistere per 90 minuti, con Ravaglia che parò pure un rigore a Lautaro Martinez. Poi nei supplementari, l’iniziale vantaggio nerazzurro è stato poi pareggiato e rimontato dalla squadra rossoblù con due grandi reti rossoblù. Vincere questa sera, per la formazione di Inzaghi, significherebbe essere davvero in corsa anche per la Coppa Italia.