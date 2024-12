Dopo il violento scontro di gioco con Wilfried Singo, Gianluigi Donnarumma tranquillizza tutti. Il portiere del Paris Saint-Germain ieri ha ricevuto una tacchettata (involontaria, ma violenta) dall’esterno del Monaco, riportando un brutissimo taglio e dieci punti di sutura.

Oggi il portiere classe ’99 ha voluto rassicurare tutti, scrivendo sui social “Tutto bene”, e specificando: “Grazie per tutto il supporto e i buoni auguri. Per me significa molto”.