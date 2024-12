Dramma Schumacher, che mazzata: è un affronto

L’ultima notizia che riguarda Michael Schumacher è una vera mazzata per il campionissimo tedesco: nessuno immaginava un tale affronto

Michael Schumacher non compare in pubblico dal 29 dicembre 2013, ovvero dal giorno del terribile incidente sugli sci a Meribel, in Francia. Tra pochi giorni ricorrerà l’undicesimo anniversario e i fan, come ogni anno, non mancheranno di riempire i social di testimonianze di enorme affetto nei confronti del campionissimo tedesco.

La speranza è sempre quella, ovvero che un giorno Schumacher possa tornare a svolgere una vita normale. Tuttavia su questo aspetto pare non ci siano possibilità, come hanno più volte spiegato gli esperti. Oggi Schumi è costantemente monitorato dai medici e ovviamente dalla sua famiglia: oltre a sua moglie Corinna ci sono infatti Mick e Gina-Maria, che non mancano mai di garantire all’ex pilota della Ferrari tutto il loro amore.

Proprio in queste ore è arrivata però una notizia che di certo non farà piacere ai tantissimi fan del Kaiser e anche ai suoi familiari. In tanti ritengono che quanto stabilito da un comune tedesco sia un vero e proprio affronto nei confronti della leggenda della Formula 1.

Mazzata terribile per Schumacher: i fan sono senza parole

Come riportato anche dal sito ‘Autoracing1.com’, infatti, pare che la città di Kerpen abbia deciso di negare la cittadinanza onoraria a Michael Schumacher: uno smacco che ha mandato su tutte le furie soprattutto Ralf Schumacher, fratello di Michael, anche lui ex pilota di F1. I due sono nati a Hurth ma è con Kerpen che hanno sviluppato un importante legame: basti pensare che è proprio nella città tedesca della Renania Settentrionale-Vestfalia che hanno fatto il loro debutto nel kart.

Nei giorni scorsi, però, il consiglio comunale di Kerpen ha votato contro una mozione che chiedeva di rendere Michael Schumacher cittadino onorario. Una decisione che ha fatto davvero arrabbiare suo fratello Ralf: il suo sfogo su Instagram è stato riportato integralmente anche dall’emittente tedesca ‘RTL’.

“Questo è tipico della Germania e della nostra politica – le parole di Ralf Schumacher – Quando pensi a ciò che ha fatto mio fratello per Kerpen attraverso il suo successo… Sono semplicemente senza parole“. Tra i commenti comparsi sotto al post c’è anche quello di Reiner Ferling, presidente del fan club di Michael Schumacher: “Il modo in cui Michael viene trattato come persona è disgustoso. Sono davvero arrabbiato“.