Leclerc deve arrendersi, è ufficiale: Hamilton si prende tutto

Charles Leclerc potrebbe affrontare più difficoltà del previsto con Lewis Hamilton che diventerà suo compagno di squadra nel 2025

Leclerc ha chiuso un buon campionato al terzo posto, alle spalle di Verstappen e Norris, con un piccolo rammarico per quanto concerne la classifica dei costruttori. Il prossimo anno intanto dovrà vedersela con Sir Lewis.

Il campionato del mondo di Formula 1 si è concluso con una doppia delusione per Charles Leclerc e Lewis Hamilton. Entrambi, infatti, non hanno conquistato ciò che volevano. Il monegasco si è visto sfuggire il titolo costruttori con la Ferrari e anche il secondo posto, alla fine appannaggio di Norris.

L’inglese ha chiuso invece settimo, alle spalle del compagno di squadra Russell, dopo essergli stato davanti per buona parte della stagione. Sir Lewis adesso si può concentrare sulla sua nuova avventura in Ferrari, che lo vedrà protagonista dal 2025, proprio al fianco del monegasco. Una coppia fortissima, fortemente voluta da Frederic Vasseur, che può regalare grandi soddisfazioni a Maranello.

Il rischio è solo legato alla gestione di due prime donne, visto che Charles aspetta la sua grande occasione dal 2019, mentre il sette volte campione del mondo è pronto per scrivere altri record e sa di potersi giocare le sue chance con una monoposto che è apparsa finalmente competitiva, seppur tra alti e bassi. Le previsioni su come andrà la convivenza tra loro sono molteplici, ma c’è un ex pilota di F1 che ha le idee molto chiare a riguardo.

La previsione di Montoya spaventa Leclerc: Hamilton pronto a surclassarlo

Juan Pablo Montoya è stato uno dei numeri 1 nel Circus dei primi anni 2000, pur non avendo mai conquistato un titolo. Nel 2003 ci era andato vicino, battagliando con Michael Schumacher e Kimi Raikkonen fino all’ultimo GP in Giappone, uscendo tuttavia sconfitto. Con la BMW ha ottenuto dei risultati importanti e i tifosi se lo ricordano per il suo modo di fare aggressivo e scanzonato, poco incline ai cliché della Formula 1 moderna.

Intervistato da ‘Instant Casinò’, Juancho, come viene soprannominato, ha detto la sua sulla convivenza tra Leclerc e Hamilton.

“Lewis è abbastanza maturo da sapere che all’inizio potrà incontrare qualche difficoltà con i meccanismi di funzionamento della Ferrari“. Montoya poi aggiunge: “Leclerc ad inizio stagione avrà un pizzico di vantaggio sotto questo punto di vista, ma se la vettura sarà competitiva dopo sei o sette gare Hamilton vincerà tutto”. Vedremo se la previsione si rivelerà corretta.