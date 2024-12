Davide Calabria, terzino e capitano del Milan sta vivendo una stagione da separato in casa con i rossoneri. Secondo quanto riportato in esclusiva dal nostro Alfredo Pedullà, sul terzino in scadenza ed in uscita ci sarebbe l’interesse del Como. Ecco la news: “Como, contatti in corso con Davide Calabria, in uscita e in scadenza con il Milan”