E’ terminato 0-0 il primo tempo del match tra Milan ed Hellas Verona. Non un buon primo tempo per la formazione di Paulo Fonseca che non è quasi mai riuscita a rendersi pericolosa. All’uscita dal campo i giocatori rossoneri sono stati subissati di fischi dal settore ospiti che ha anche intonato chiaramente il coro: “Tirate fuori i c……i“.