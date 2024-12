Continua la contestazione in casa Milan. Nei primi quattro minuti sono numerosi i cori contro la società che sono partiti dal settore ospiti. Al minuto 2: “Questa società non ci merita”, al minuto 4: “Noi non siamo americani” e ancora al minuto 4 e 20: “Cardinale devi vendere”. Continua quindi il momento complicato tra la società e il tifo del Milan.