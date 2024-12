Genoa-Napoli, le formazioni ufficiali: Kvara dalla panchina

Alle 18.00 scenderanno in campo al Ferraris, Genoa e Napoli per la 17^ giornata di Serie A. Ecco le scelte ufficiali di Patrick Vieira e Antonio Conte. Ancora titolare David Neres, in panchina Kvara. E’ Juan Jesus a sostituire Buongiorno. Vitinha con Pinamonti nel Genoa.

Genoa-Napoli, le ufficiali

GENOA – Leali; Sabelli, Bani, Vasquez; Martin; Frendrup, Badelj, Miretti; Zanoli, Pinamonti, Vitinha.