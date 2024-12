Lecce, Giampaolo: “Perdere giocando così dispiace di più”

L’allenatore della Lecce Marco Giampaolo ha parlato ai microfoni di Sky, dopo la sfida casalinga contro la Lazio persa per 1-2.

Pesa più la delusione per il risultato o la soddisfazione per la prestazione: “Questo tipo di prestazioni, con inferiorità contro una squadra forte, andrebbe premiata con un risultato. Quando il risultato non lo ottieni, ti dispiace di più. Un risultato positivo sarebbe stato straordinario, ma questo è il calcio e bisogna andare avanti. Pazienza, ma la squadra è piaciuta molto“.

La squadra causa l’errore e non aspetta quello dell’avversario: “La Lazio sa fare tante cose, abbiamo preparato la partita per andare a prenderli e delle volte aspettarli. E’ stata una partita fatta di tante cose, interpretata bene dal Lecce. Ho poco da dire, mi dispiace perché il risultato positivo sarebbe stata la ciliegina sulla torta“.

Quanto è difficile passare il Natale con una sconfitta: “La sconfitta faccio sempre fatica a digerirla, i ragazzi però devono archiviarla. Sono giovani e devono subito metterla da parte e ripartire. Per noi le feste non ci sono, bisogna essere settati per giocare di settimana in settimana. Si sarebbero meritati il risultato, siamo in grande difficoltà numerica e non è semplice. La squadra ha avuto grande spirito, non sapete quanto mi dispiace per loro“.