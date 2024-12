Juventus, Giuntoli: “Hancko? Lo seguiamo, ma non è l’unico”

Prima di Monza-Juventus, Cristiano Giuntoli Managing Directory of Football dei bianconeri ha parlato della situazione verso il calciomercato di gennaio.

Hancko è una possibilità?

“Ci stiamo guardando intorno, è un bravo giocatore che stiamo seguendo da tempo ma non è il solo. Siamo alla finestra in attesa che vengano scoperte le carte, siamo consapevoli che dietro dovremo fare qualcosa“.

Koopmeiners più trequartista o mediano?

“Quando abbiamo immaginato la squadra, partendo da zero, abbiamo cercato di mettere più tasselli possibili ma ovviamente la completezza della squadra avverrà nei prossimi mercati perché non si poteva fare tutto insieme. C’era la possibilità di prendere un calciatore di grande livello come Koop che poteva dare tanto sia in regia, che in rifinitura o da mezzala, abbiamo cercato di portarcelo a casa e ci siamo riusciti. Poi non ha fatto chissà quali cose ma avrebbe fatto quattro gol, di cui due annullati per questione di centimetri, è un calciatore molto disponibile che può essere utilizzato in tante parti del campo e siamo contenti di averlo con noi perché una parabola ascendente molto importante“.

Fagioli e Douglas Luiz resteranno fino alla fine della stagione?

“In questo momento i nostri desiderata sono quelli di sopperire alle assenze gravi che abbiamo avuto in difesa così lontane dal mercato e dietro dovremo fare sicuramente qualcosa. La nostra volontà è quella di restare così, non muovendo nessuno“.