Venezia, Di Francesco: “Pavoletti ci ha messo in difficoltà”

Eusebio Di Francesco, tecnico del Venezia, ha analizzato così il successo 2-1 contro il Cagliari, concentrandosi sul finale complicato: “Più che vedere nero, vedevo Pavoletti, mi aveva già fatto doppietta l’anno scorso. Non abbiamo grande struttura ed il suo ingresso ci ha messi in difficoltà. Abbiamo vinto la partita per la capacità di andare a cercare il secondo gol. Meritiamo non dico questa vittoria, ma per le altre che ci sono sfuggite“.

Siete a 2 punti dalla zona salvezza: “Non l’ho detto prima della gara per non caricare troppo questa sfida. Ma questa gara vale doppio. E’ stato importante anche Stankovic. Devo dire che questa squadra ha una identità forte, questa squadra comincia ad avere equilibrio, meno alti e bassi. La squadra è cresciuta in consapevolezza“.

Come aveva pensato di affrontare il Cagliari: “Avevo alternato una pressione alta e una bassa, chi è stato attento avrà visto che non dico di attesa, ma di equilibrio“.

Cos’ha pensato sull’ultimo calcio d’angolo: “Da quando è entrato Pavo, ho ripensato all’anno scorso. Non ho pensato ad altro che al fatto che meritassimo i tre punti. Oggi ci è andata un po’ meglio? Ben venga?“.

La difesa: “La linea difensiva mi ha soddisfatto, in alcuni momenti avrei voluto che fossero stati più alti, perché ne hanno la capacità“.