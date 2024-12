Ultim’ora, classifica stravolta in F1: Hamilton davanti a tutti

Lewis Hamilton continua ad essere dominante tra i fan della Formula 1. Questa ultima graduatoria ufficiale lo pone davanti ai suoi rivali

Quello che verrà sarà forse il mondiale motoristico più atteso della carriera di Lewis Hamilton. Nonostante abbia vinto già sette volte il titolo iridato in Formula 1, il pilota britannico è pronto ad un passaggio storico: il debutto con la Ferrari, scuderia che lui stesso ha sempre definito iconica, realizzando così un suo desiderio.

Tutti i riflettori saranno accesi dunque su Hamilton e sul rapporto con il Cavallino Rampante, nella speranza che il pilota di Stevenage possa confermare tutte le sue qualità nonostante i quasi 40 anni di età. Intanto la notorietà dell’inglese continua ad essere dominante nell’immaginario collettivo: lo ha confermato un dato ufficializzato in questi giorni che evidenzia la leadership e l’attenzione mediatica suscitata.

Hamilton infatti è primo in una speciale classifica, quella stilata da EASports, l’azienda produttrice del videogioco F1 24. Al termine dell’ultima stagione automobilistica, è stato pubblicato il “season wrapped” e cioè il riassunto statistico delle partite della stagione seguendo la tendenza ormai da anni ispirata da Spotify.

Hamilton il più amato dai videogiocatori: le statistiche di F1 24

Non avrà vinto il mondiale né lottato per il titolo nel 2024 con la sua Mercedes, ma Lewis Hamilton è in testa a questa classifica di apprezzamento dai parte dei videogamer, di coloro che sono appassionati del simulatore F1 24. Il wrapped conferma che l’inglese è il pilota più scelto tra i 20 del roster stagionale.

Il futuro ferrarista ha superato la concorrenza del suo prossimo compagno di team Charles Leclerc, il secondo più selezionato dai videogiocatori, e del campione del mondo in carica Max Verstappen. Un attestato di stima importante, che conferma come Hamilton venga ancora oggi visto come un personaggio forte, talentuoso e glamour.

Per quanto riguarda le Legends presenti nel gioco F1 24 invece è stato il compianto Ayrton Senna ad essere maggiormente scelto dai giocatori, anche perché quest’anno è scattato il trentennale dalla sua scomparsa. Dopo di lui il grande Michael Schumacher ed il sorprendente Jenson Button.

Interessante invece il dominio Ferrari tra i team: i gamer hanno scelto molto spesso di correre con la monoposto di Maranello, che proprio come Hamilton mantiene un fascino indiscusso in F1. A seguire Mercedes e McLaren, mentre la scuderia che ha dominato i mondiali degli scorsi anni, ovvero la Red Bull, non vanta così tanti estimatori alla consolle.