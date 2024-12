Juventus, tempo limitato. Motta si aspetta un’evoluzione mentale

La vittoria contro il Monza, seppur a fatica, ha dato un ulteriore respiro alla Juventus. Le difficoltà da parte della formazione di Thiago Motta sono molto chiare, c’è da migliorare e la situazione delle ultime settimane è stata altalenante. Quei big che sin da subito, o quasi, avrebbero dovuto spostare gli equilibri del campionato, sono ancora con il freno a mano tirato. Ed è da qui che Motta spera di poter ripartire dal prossimo anno.

Il ciclo è appena iniziato ma, come affermato più volte dallo stesso tecnico bianconero, non c’è tempo e alla Juventus non ti aspettano all’infinito. Si sono viste cose interessanti e dettagli di quella filosofia che lo scorso anno ha fatto la fortuna del Bologna. Adesso, però, bisognerà provare a compiere quello step mentale per far sì che le gambe di tutte le pedine bianconere possano girare nella maniera più fluida possibile.