Aggiornamenti dall’ufficio stampa dell’Atalanta sul recupero degli infortunati: per Scalvini lavoro parziale in gruppo. Per Scamacca allenamento individuale, mentre prosegue il recupero di Retegui, che si è sottoposto alle terapie di rito.

Domani è prevista una seduta nel primo pomeriggio, cui seguirà la partenza per Roma

Fonte: ufficio stampa Atalanta