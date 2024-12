Manchester City, un Boxing Day per rinascere

Le ultime settimane del Manchester City sono state molto complicate. I ragazzi di Pep Guardiola, dall’infortunio di Rodri in poi, non sono più riusciti a trovare la quadra calando vistosamente nel rendimento sia in campionato che in Champions League. I Citizens sono usciti dalla top 4 della Premier League e ora rischiano anche di non rientrare nella top 24 di Champions. Settimane quindi complicate quelle che hanno vissuto i ragazzi di Guardiola. I prossimi match saranno ora fondamentali a cominciare dalla sfida all’Everton nel Boxing Day.

Tornare alla vittoria

Mercoledì 4 Dicembre 2024, 22 giorni dall’ultima vittoria, 3-0 contro il Nottingham Forest. Ad inizio mese l’unico e ultimo successo del Manchester City. I ragazzi di Guardiola hanno poi pareggiato 2-2 contro il Crystal Palace per poi perdere 3 gare consecutive con Juventus, Manchester United e Aston Villa. Una continuità per i Citizens sconosciuta se si pensa che il successo precedente era datato 26 Ottobre 2024, nel mezzo 7 gare senza successo, 6 sconfitte e 1 pareggio. Serve quindi tornare a vincere e farlo convincendo per il Manchester City che deve trovare un modo per ripartire e farlo con continuità, una parola oramai dimenticata in casa Citizens.

Manchester City-Everton apre il Boxing Day

Saranno proprio i ragazzi di Guardiola ad inaugurare il Boxing Day 2024. La sfida tra Citizens e Toffees andrà in scena oggi alle 13.30 e sarà il primo di 3 match cruciali che il Manchester City dovrà affrontare tra il 26 Dicembre e il 4 gennaio. Le altre due gare lo vedranno scendere in campo contro Leicester e West Ham. Tre gare sulla carta abbordabili, con il City che in ordine affronterà la 15^ la 17^ e la 14^ attualmente in Premier League. Tre avversari sicuramente non complicati sulla carta ma da non sottovalutare perché centrare 9 punti su 9 sarebbe fondamentale per rimettersi in piena corsa per la prossima Champions League e per approcciare nel modo migliore al nuovo anno. Manchester City che nel prossimo mese di gennaio scenderà poi in campo altre 5 volte.Tre volte in Premier League contro Brentford, Ipswich Town e Chelsea, ma soprattutto in Champions League affrontano il PSG in Francia e il Club Brugge in casa. Due gare quelle europee che saranno fondamentali per provare a centrare la qualificazione ai playoff di Febbraio.

I match del Boxing Day

Oggi 26 dicembre 13.30: Manchester City-Everton

Ore 16.00: Southampton-West Ham, Nottingham Forest-Tottenham, Newcastle-Aston Villa, Chelsea-Fulham, Bournemouth-Crystal Palace.

18.30: Wolves-Manchester United.

21.00: Liverpool-Leicester City

Domani 27 dicembre ore 20.30: Brighton-Brentford

ore 21.15: Arsenal-Ipswich Town.