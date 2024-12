Ufficiale Bagnaia, sfuma definitivamente il sogno: che peccato!

Il sogno di Pecco Bagnaia è ufficialmente andato: non ci sono più speranze per il pilota della Ducati.

Dopo due Mondiali vinti consecutivamente Pecco Bagnaia ha dovuto alzare bandiera bianca. Il suo grande rivale Jorge Martin è riuscito a spuntarla per dieci punti, togliendo così la corona al pilota torinese e laureandosi per la prima volta in carriera campione del mondo di MotoGP.

Bagnaia ha dovuto così rinunciare al sogno di conquistare tre titoli iridati di fila. Pecco ci riproverà sicuramente il prossimo anno: nel 2025, infatti, potrà ancora guidare la Ducati ufficiale. Tuttavia nella prossima stagione non ci sarà solo Martin a contendergli il titolo: come compagno di squadra Bagnaia avrà infatti l’otto volte campione del mondo Marc Marquez, passato dalla Gresini Racing al team ufficiale della Casa di Borgo Panigale.

Anche per questo cresce ancora di più il rammarico per non essere riuscito a conquistare il titolo nel campionato appena concluso. Un sogno sfumato che i fan del due volte iridato sono anche costretti a rivivere, vista la ‘sorpresa’ comparsa sul canale YouTube ufficiale della Ducati.

Ufficiale Bagnaia: il sogno è sfumato definitivamente

Stiamo parlando del documentario ‘Dream On – Ducati and Bagnaia’s Pursuit of Glory’, una serie incentrata sugli ultimi tre Gran Premi del Mondiale 2024 della classe regina, ovvero Thailandia, Malesia e Barcellona. Nei tre episodi, l’ultimo dei quali pubblicato domenica 22 dicembre, si mette in risalto il talento e lo spirito di Pecco Bagnaia, che ha lottato con tutte le sue forze fino all’ultimo per provare a realizzare un’altra straordinaria impresa.

Nel documentario pubblicato sul canale YouTube ufficiale della Ducati ci sono ovviamente molte parti inedite che si soffermano sulla battaglia tra il pilota torinese e il neo campione del mondo di MotoGP. Per Bagnaia e per i suoi fan non è forse piacevole ripercorrere le ultime tappe del Mondiale culminato con il passaggio di consegne con Jorge Martin, ma il documentario è comunque significativo e mette in evidenza tutte le qualità di Pecco, capace di non mollare mai un centimetro.

I tantissimi seguaci del Motomondiale possono gustarsi questa serie di tre episodi e rivivere le emozioni del finale di stagione prima di concentrarsi completamente sul Mondiale 2025, che promette già scintille. I fan di Bagnaia sperano ovviamente che il pilota italiano possa andare a riprendersi lo scettro sfilato di mano da Martin.