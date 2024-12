Serie A, la lotta al vertice s’infuoca

Il treno Scudetto viaggia forte. I passi falsi sono rari e l’Atalanta continua a correre: contro l’Empoli è arrivata l’undicesima gemma stagionale. Un certificato di personalità e consapevolezza autorevole: è un Natale da capolista per la Dea, che ha messo a referto 40 punti in 17 giornate con 42 gol fatti e 19 incassati. La graduatoria è combattuta: alle spalle della prima della classe c’è il Napoli di Antonio Conte che ha la miglior difesa del campionato con soli 12 gol incassati. Partenopei sul pezzo che a Genova hanno ottenuto la più classica delle vittorie in stile contiano: qualità, solidità, sofferenza e voglia di portare la nave in porto sana e salva.

L’Inter ha vinto contro il Como senza brillare, ma i tre punti, in questa situazione contingente, sono stati importantissimi. Il calendario ci dice che i nerazzurri devono recuperare la partita contro la Fiorentina: i punti sono 37, con 42 gol fatti (come l’Atalanta, ndr) e 15 incassati. Le prime tre in graduatoria lottano, sgomitano per prenotare il vagone in prima classe. Al momento il treno Scudetto ha tre vagoni. Più attardate Lazio (34 punti), Fiorentina e Juventus (31), mentre il Milan di punti ne ha addirittura 26.

C’è chi vuole invertire una tendenza negativa e chi desidera confermarsi. Non siamo neanche al giro di boa e la classifica è davvero bella da vedere. Cammino lungo e da interpretare con grande consapevolezza.