Colpo di scena Alcaraz, è ufficiale: l’annuncio

Carlos Alcaraz ha di nuovo stupito tutti con l’ultimo annuncio: un colpo di scena che cambia le carte in tavola per il tennista spagnolo

L’ex numero uno del mondo e grande rivale di Jannik Sinner si sta preparando al meglio per l’inizio della stagione 2025. Il suo obiettivo è quello di far bene anche in Australia, dove negli anni passati ha incontrato più di qualche difficoltà.

Il circuito maschile di tennis è talmente ricco di appuntamenti che ormai ci si ferma solo per un mese in tutto l’anno. I tornei ATP sono uno di seguito all’altro e si arriva alla fine dell’anno con le pile scariche e la necessità di staccare. Il rendimento non può essere sempre al top e ne sa qualcosa Carlos Alcaraz, autentico dominatore della scena fino alle Olimpiadi di Parigi e poi scivolato all’indietro negli ultimi mesi. Il classe 2003, allenato da Juan Carlos Ferrero è comunque un generoso, uno che vuole prender parte sempre a tutte le competizioni e non si tira mai indietro.

Nel corso della carriera dovrà probabilmente imparare a gestirsi meglio nel corso dell’anno, ma per ora non ha intenzione di ridurre il suo calendario. A dimostrazione di ciò arriva la scelta di partecipare anche nel 2025 alla Laver Cup, che si disputerà al Chase Center di San Francisco. Le formazioni di Europa e Resto del Mondo saranno una di fronte all’altra dal 19 al 21 settembre 2025.

Carlos Alcaraz parteciperà alla Laver Cup 2025: l’annuncio di Noah

Questa volta a svolgere i ruoli di capitani non saranno come di consueto Borg e McEnroe, ma Yannick Noah e Andre Agassi, rispettivamente per i blu europei e i rossi globali. Per quanto riguarda il Team Europe, c’è già una bella notizia e riguarda la conferma di partecipazione di Carlos Alcaraz, che ancora una volta sarà la punta di diamante del Vecchio Continente. Nessun calcolo quindi sul calendario serrato e la necessità di riposare per lo spagnolo, che ha risposto presente.

Noah ha accolto subito bene la notizia: “È un talento unico nel suo genere, con una velocità, energia e capacità di emergere nei momenti importanti che è davvero ineguagliabile. Sono entusiasta di averlo con noi nel team”.

All or nothing 🔥 Carlos Alcaraz is back and willing to give it all for another victory for Team Europe. Read More: https://t.co/fsjnH7tm5X#LaverCup | @carlosalcaraz pic.twitter.com/IWjA1OweCw — Laver Cup (@LaverCup) December 2, 2024

Vedremo se al suo fianco ci sarà questa volta Jannik Sinner, che anche lo scorso anno preferì il riposo post US Open alla parata di stelle.