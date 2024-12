Sinner, classifica riscritta: è cambiato tutto

Modificata totalmente la graduatoria con il vantaggio del numero 1 al mondo che non ammette rivali: tutti i numeri

Ha vinto (quasi) tutto, ha avuto quell’exploit che da tempo tutti si aspettavano. Il 2024 di Jannik Sinner è stato l’anno della consacrazione con un ruolino di marcia pazzesco, soprattutto nella seconda metà della stagione.

Se nei primi sei mesi ha conquistato uno Slam, un Master 1000 e due ATP 500, nella seconda parte di stagione ha portato a casa gli Us Open, i Masters 1000 di Cincinnati e Shanghai, oltre a Finals e Coppa Davis, senza considerare il trionfo nel Six King Slam, trofeo esibizione che ha fruttato quasi sei milioni di euro a Sinner.

Proprio i guadagni sono protagonisti dell’ultima classifica pubblicata che si concentra sui premi vinti dai tennisti nel circuito ATP. Una classifica quindi che non contempla il ricco montepremi del torneo saudita che è una manifestazione di esibizione. Ovviamente anche in questa classifica a comandare è Sinner con una cifra che tocca 16,3 milioni di euro, con i guadagni che supererebbero i 20 milioni contemplando anche i sei milioni della Six King Slam.

Sinner re dei guadagni: la top 10 del 2024

Una cifra raggiunta grazie alle tante vittorie ottenute che al momento lo fanno essere irraggiungibile dagli altri tennisti.

Il secondo, infatti, è Carlos Alcaraz, il tennista che ha vinto gli altri due Slam dell’anno: per lo spagnolo, che ha portato a casa anche altri due trofei (Indian Wells e l’ATP 500 di Pechino), ci sono 9,5 milioni di euro. Stravolgimento rispetto al ranking ATP che vede al secondo posto Zverev. Il tedesco è il terzo tennista per guadagni con 8,6 milioni di euro portati a casa durante l’anno.

A seguire c’è Taylor Fritz che si è visto sbarrare la strada di un Grande Slam proprio da Sinner: per lui il montepremi totale è pari a 6,7 milioni di euro. La top cinque vede poi Daniil Medvedev, colui che ha fermato Sinner a Wimbledon: per il russo 5,4 milioni di euro nell’ultimo anno. A seguire troviamo Casper Ruud con un bottino nei tornei ATP di 4,9 milioni.

Soltanto sesto Djokovic, vincitore della medaglia d’oro alle Olimpiadi, ma che non è andato a segno nei tornei principali. Per lui 4,2 milioni di euro. Infine Andrey Rublev con 4 milioni di euro, Alex de Minaur con 3,9 milioni e a chiudere Stefanos Tsitsipas con un bottino di 3,4 milioni. Tutti alle spalle di Sinner quindi che vince in campo e anche sul conto in banca.