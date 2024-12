Fonseca saluta: “Un onore per aver allenato il Milan”

Paulo Fonseca è stato esonerato ieri dalla guida del Milan dopo sei in rossonero. Il tecnico portoghese aveva l’obiettivo di aprire un lungo progetto per cambiare la filosofia del club e svoltare dopo la guida Pioli. Tuttavia, i risultati ottenuti durante la sua gestione sono stati deludenti e ieri ha deciso di interrompere il suo incarico. L’esonero di Fonseca segna un nuovo cambiamento per il Milan, che ora ripartirà dalla guida di un altro portoghese: Sergio Conceicao.

Il messaggio di addio tramite Instagram:

“È arrivato il momento di dire addio. Sono orgoglioso di aver lavorato per il Milan e ho sempre dato il mio cuore e la mia anima per onorare la storia e la tradizione di questo grande club. Vorrei ringraziare il mio staff, i giocatori, i tifosi e tutti coloro che mi hanno sostenuto durante la mia permanenza a Milano. Auguro al club il meglio per il futuro”.