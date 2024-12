Milan, Fonseca Esonerato: Conceição Atteso a Milano per il Nuovo Incarico

La notizia è ufficiale: il Milan ha deciso di separarsi da Paulo Fonseca. Dopo una serie di prestazioni deludenti, la dirigenza rossonera ha scelto Sergio Conceição come nuovo allenatore. Scopri tutti i dettagli dell’esonero e i prossimi passi del club in questa guida aggiornata.

Milan: Fonseca Esonerato Dopo il Match Contro la Roma

L’esonero di Paulo Fonseca è stato ufficializzato nella notte del 29 dicembre 2024, al termine della partita contro la Roma. Una decisione maturata dopo una lunga discussione tra l’allenatore e la dirigenza, culminata in un summit decisivo. Il Milan volta pagina per affrontare il resto della stagione con un nuovo tecnico.

Conceição Nuovo Allenatore del Milan: Accordo in Definizione

Già in giornata è previsto l’arrivo a Milano di Sergio Conceição, ex allenatore del Porto, con il quale è stato raggiunto un accordo di massima. Il contratto avrà una durata iniziale di sei mesi, con opzione di rinnovo al termine della stagione. La società rossonera punta sul tecnico portoghese per invertire la rotta e presentarsi competitiva in Supercoppa.

Le Ragioni dell’Esonero: Prestazioni Deludenti e Rapporti Tesi

La decisione di esonerare Fonseca è giunta dopo un periodo di prestazioni poco convincenti e un rapporto sempre più teso con la dirigenza. L’ultima goccia è stata la sconfitta interna contro la Roma, seguita da una discussione accesa che ha portato all’addio ufficiale.

