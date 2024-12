Il Milan riparte da Sergio Conceicao

Dopo il pareggio contro la Roma, il Milan ha deciso di esonerare Paulo Fonseca. Lo stesso tecnico portoghese all’uscita da San Siro, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Sì, è vero. Mi hanno comunicato l’esonero. E’ la vita, ma la mia coscienza è serena. Ho fatto tutto quello che potevo”.

Il Milan ripartirà a questo punto da Sergio Conceicao. Contratto fino a giugno con opzione di rinnovo per l’allenatore portoghese con il club di Via Aldo Rossi che ha comunicato la scelta di cambiare allenatore soltanto dopo la conferenza stampa post-partita.

Dopo aver giocato in Italia con Lazio, Inter e Parma, si è affermato come allenatore nel suo paese natìo: Olhanense, Academica Coimbra, Braga, Vitoria Guimaraes. Poi il Nantes, e Porto, con cui ha vinto undici trofei in sette stagioni, centrando anche i quarti di finale di Champions League in due occasioni.

In attesa del comunicato ufficiale che sancirà il passaggio di consegne da un portoghese ad un altro, da oggi inizierà l’era Conceicao in Rossonero: il nuovo tecnico del Milan dovrebbe ripartire dal 4-2-3-1, modulo utilizzato nelle ultime stagioni con i Dragoes, probabilmente cambiando alcuni interpreti.