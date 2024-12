Clamoroso Formula 1: la Red Bull ci è riuscita di nuovo, la Ferrari ora trema

Svolta clamorosa in Formula 1: adesso la Ferrari trema, mentre la Red Bull gongola. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Il Mondiale 2024 ha fatto compiere importanti passi in avanti alla Ferrari che sia con Leclerc sia con Sainz si è tolta belle soddisfazioni; ora tutto sarà nelle mani del monegasco e di Hamilton. Nonostante questo, però, a Maranello si guardano le spalle perché la Red Bull ha già un nuovo asso nella manica.

La Red Bull, con le qualità di Max Verstappen, ha dominato in Formula 1 anche nel 2024. Non nettamente come in passato perché i rivali hanno dato filo da torcere all’olandese, che però alla fine l’ha comunque spuntata. Occhio però a quello che potrebbe succedere in un futuro neanche troppo lontano.

Il motivo è chiaro: in Inghilterra la nota scuderia sembra già aver individuato un nuovo fenomeno. Il pilota in questione è giovanissimo ma è già considerato come l’erede naturale di Verstappen. Le sue qualità stanno stupendo chiunque, tanto che l’hype per il suo profilo sta inevitabilmente crescendo.

Red Bull guarda già avanti: il suo campione del futuro ha solo 17 anni

Stiamo parlando di Arvid Lindblad, inglese classe 2007 che ha attirato l’attenzione di parecchi e che ha fatto compiere importanti passi verso di lui alla Red Bull, sempre a caccia di nuovi talenti. Qui si fa sul serio. Tanto che su di lui si è espresso anche Helmut Marko (ex pilota e ad oggi consigliere in casa Red Bull), il quale ha dichiarato: “Arvid sta effettuando un’ottima preparazione, i test di Abu Dhabi sono stati solidi. Sarà in Formula 2 nella prossima stagione”.

E ha poi aggiunto: “Non stiamo cercando solamente il nuovo Max Verstappen, ma stiamo cercando un nuovo campione del mondo“.

“Arvid Lindblad – ha sottolineato Marko – tra i tanti profili osservati è quello più promettente. Ciò che le rende incredibile è la sua pura velocità. In una delle sue gare di Formula 3 di questa stagione ha superato 14 vetture in un solo giro“. Insomma, le premesse sono delle migliori tant’è che c’è chi si sta già guardando le spalle. Non resta che attendere, tenendolo d’occhio, perché può essere a tutti gli effetti un pilota del futuro.