Milan, panchina girevole: ecco Conceicao

Ieri è stata la giornata dell’arrivo di Sergio Conceicao, oggi il tecnico verrà presentato ufficialmente a Milanello alle 12.00. Andiamo a riassumere le ultime 24 ore in casa rossonera. Dall’addio di Paulo Fonseca all’arrivo del tecnico ex Porto che ha già guidato il suo primo allenamento.

Milan, la giornata in tinte portoghesi

La giornata più lunga dell’anno nelle ultime ore dell’anno. Fuori Paulo, dentro Sergio, quel ritmo malinconico di fado che ha accompagnato Fonseca dal suo arrivo bollente a Milanello, è lo stesso che ha accolto Conceicao nel gelo di dicembre. Un freddo climatico e tecnico, dopo l’ennesima prestazione controversa condita da polemiche, cori e dissenzo della Sud contro la presidenza. L’ex allenatore del Porto ha subito voluto vedere la squadra e dirigere l’allenamento: tour de force serrato, doveroso, prima della partenza per Riad. Lì la missione di iniziare la ricostruzione, partendo dalla testa dei giocatori e dal campo. Decongelare il Milan, quindi, in un freddo polare che ha silenziato ancor di più il gruppo di lavoro dirigenziale. A metterci la faccia sempre solo Fonseca, sia in campo sia fuori. Portoghese che va per un portoghese che arriva, è il Milan che rimane però a non convincere più il popolo rossonero.

Gianluca Viscogliosi