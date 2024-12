Verstappen perde il titolo: la sentenza ribalta la F1

Non arrivano buone notizie per il pilota olandese della Red Bull: il mondiale è ormai da mettere in soffitta, sentenza assurda

Il poker è servito. Max Verstappen è riuscito a vincere pure nell’anno in cui non ha avuto la migliore macchina a disposizione. Almeno non per tutto l’anno, considerato che la Red Bull da metà stagione in poi è apparsa in grave difficoltà, tanto da finire al terzo posto nel campionato costruttori.

L’olandese però ha tenuto botta, è riuscito a resistere alla rimonta di Norris, approfittando anche di qualche errore di troppo dell’inglese del team Papaya. Titolo conservato, il quarto consecutivo, ed ora una nuova stagione che lo attende con qualche novità importante. Oltre ad Hamilton in Ferrari, non certo un rivale da prendere sottogamba, Verstappen dovrà convivere con un altro compagno di scuderia, il giovane Lawson scelto per sostituire Sergio Perez.

L’obiettivo sarà come sempre puntare a vincere il titolo, anche se l’olandese è apparso poco convinto di poter tenere testa alle rivali in alcune recenti dichiarazioni. A dargli ragione, con quella che appare a tutti gli effetti come una sentenza, è una vecchia conoscenza della Formula 1: Juan Pablo Montoya.

Vertappen, niente quinto titolo: Montoya ne è sicuro

Il colombiano, con un passato al volante della Williams e della McLaren, ha provato ad anticipare quali saranno i temi dominanti della stagione di Formula 1 2025 e si è soffermato, nel corso di un’intervista a ‘Marca’, su quel che potrà essere il risultato della Red Bull di Max Vertappen.

Previsioni pessimistiche visto che Montoya ha dichiarato: “Per l’olandese la prossima stagione sarà molto difficile se la Red Bull non farà un grande passo“. Quindi la bocciatura netta: “Sarà difficile per Verstappen diventare campione con la monoposto che ha ora: non ha velocità necessaria, non lo vedo favorito“.

Dopo anni quindi la Red Bull partirebbe indietro nelle gerarchie e dovrà recuperare su McLaren e Ferrari: “Guardando le ultime gare del 2024, sembra impossibile vedere Verstappen come favorito – le parole di Montoya –. Vedremo cosa si inventerà la Red Bull“. Per il colombiano però gli austriaci non ci saranno nella lotta al titolo: “Credo che la lotta sarà tra McLaren e Ferrari, con la Mercedes più avanti della Red Bull“.

Toccherà a Verstappen e alla scuderia austriaca, priva anche del talento di Newey, inventarsi la soluzione per riprendersi lo scettro della Formula 1 anche il prossimo anno. Dopo anni di dominio, per l’olandese c’è da tirare fuori una magia per tenersi il titolo.