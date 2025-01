Clamoroso Kyrgios: non l’ha potuto evitare, così è ‘finito fuori’ dai giochi

Kyrgios sta continuando ad attirare l’attenzione e stavolta non ha potuto evitare quanto è poi accaduto: è finito ‘fuori dai giochi’.

Nick Kyrgios sta continuando, ora più che mai, ad attirare l’attenzione. Il tennista australiano non smette di dire la sua e al tempo stesso di far parlare di sé anche per le uscite controverse che spesso ha fatto e continua pubblicamente a fare.

Il tennista si è di fatto rilanciato con la partecipazione all’ATP 205 di Brisbane, dove ha dato spettacolo (vincendo) in doppio con Novak Djokovic contro Erler e Mies e dove ha continuato, soprattutto via social, ad attirare su di sé l’attenzione. Dopo un anno e mezzo circa di stop, l’ex numero 11 del mondo ha voluto darsi una nuova chance per mettersi alla prova.

In doppio è andata bene, ma da solo non tutto ha funzionato visto che, nel singolare, ha perso contro il francese Mpetshi Perricard: precisamente nulla ha potuto al tie-break del terzo set. Non ha potuto perciò evitare la sconfitta e ora non è più pienamente sicuro di poter tornare a gareggiare in un Grande Slam. L’obiettivo degli Australia Open sta così iniziando a vacillare.

Le parole di Kyrgios dopo la sconfitta a Brisbane: “Ho fatto i conti con la realtà”

Subito dopo il singolare perso, Kyrgios ha dichiarato: “Dopo oggi sono davvero super emozionato all’idea (di dover giocare) gli Australian Open. Se sarò pronto per giocare lo farò. Ma oggi ho anche fatto i conti con la realtà. Un match al meglio dei tre set giocato con il mio polso, ma vedremo se sarò in grado di giocare. Un Grand Slam è estenuante mentalmente e anche fisicamente è davvero una faticaccia“.

“Servirà quasi di un miracolo – ha continuato il tennista – per farcela e che tutte le stelle si allineino perché il mio polso tenga durante un Grand Slam”. Ma ha comunque poi anche aggiunto: “Per me è stato un gran match, considerato che non ne giocavo uno da diciotto mesi ed essere riuscito a mettermi in condizione di poterlo vincere è stato emozionante”.

Il dubbio adesso è lampante ma nulla è stato ancora deciso e i suoi tifosi attendono con ansia di scoprire quale sarà la decisione che alla fine prenderà.