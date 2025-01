Milan, è finito il 2024: un anno da dimenticare

L’ultimo anno in casa Milan non è stato proprio quanto ci si potesse aspettare in casa rossonera. La prima parte di stagione ha visto il diavolo confermarsi tra le prime 4 centrando il secondo posto in campionato. Le grandi delusioni sono arrivate però dalle coppe dove i rossoneri hanno abbandonato ai quarti di finale sia la Coppa Italia, ko interno contro l’Atalanta che l’Europa League dove è stata la Roma di De Rossi ad eliminare il Milan di Pioli. Una stagione la scorsa, l’ultima del ciclo Pioli. La nuova infatti ha visto Fonseca essere l’uomo scelto per tornare a primeggiare in Italia e giocarsela anche in Europa. Una scelta quella del Portoghese rivelatasi poi fallimentare con l’esonero a pochi giorni dal 2025 e l’arrivo di Sergio Conceicao.

Gli ultimi mesi del ciclo Pioli al Milan

Il 2024 ha visto chiudersi il quinquennio di Stefano Pioli sulla panchina del Milan. Il tecnico ora all’Al Nassr ha vissuto gli ultimi mesi da contestato con il tifo rossonero che non era più soddisfatto della propria guida. I risultati hanno visto il Milan floppare soprattutto nelle coppe visto il secondo posto in campionato. Una Serie A, che comunque non ha rispecchiato le attese. Il Milan non è mai stato realmente in lotta per il titolo. Un titolo il 20^esimo per i cugini arrivato proprio nel derby, la ciliegina su una torta scaduta che ha chiuso forse con un anno di ritardo, il ciclo anche vincente, di Stefano Pioli sulla panchina del Milan. Se la Serie A ha visto i rossoneri chiudere comunque secondi, seppur a -19 dalla vetta. L’Europa League è stato il vero fallimento della prima parte del 2024. Il Milan infatti arrivava da una stagione che l’aveva visto raggiungere la semifinale di Champions League e l’eliminazione con la Roma di De Rossi è stata tutt’altro che aspettata. I giallorossi hanno saputo avere la meglio del Milan sia a San Siro che all’Olimpico chiudendo così con un paio di mesi d’anticipo l’era Pioli in rossonero. L’eliminazione in Coppa Italia è stata poi un’altra nota dolente con l’Atalanta che sempre ai quarti ha eliminato il Milan, imponendosi 1-2, seppur tra le polemiche a San Siro.

Il fallimento dell’era Fonseca

Chiuso il ciclo Pioli, il Milan ha dovuto scegliere l’erede. Il preferito del tifo rossonero era sicuramente Antonio Conte, poi passato al Napoli. Un nome quello dell’attuale tecnico azzurro che non ha però acceso il cuore della dirigenza rossonera. Zlatan Ibrahimovic, presentando Paulo Fonseca ha infatti dichiarato di aver scelto lui perché si desiderava avere un tecnico con caratteristiche diverse rispetto all’ex Juventus. Scelta quella di Fonseca rivelatasi poi fallimentare con il tempo. I successi nel derby contro l’Inter e contro il Real Madrid in Champions League resteranno infatti le uniche due vere serate da “Milan” nei primi mesi di questa stagione. I problemi con i leader dello spogliatoio. Da Calabria a Theo Hernandez, da Tomori a Rafael Leao non hanno aiutato Fonseca esonerato in chiusura d’anno. La mancanza di continuità di risultati è stato poi il motore scatenante dell’addio all’ex tecnico del Lille, come confermato da Zlatan Ibrahimovic.

Inizia il 2025, inizia l’era Conceicao

La scelta ora è ricaduta su Sergio Conceicao. Portoghese come Fonseca ma diametralmente opposto, per nulla giochista: “Il Tiki Taka è mettere la palla in porta”. Cosi l’ex tecnico del Porto nella sua conferenza stampa di presentazione. Una presentazione avvenuta a poche ore dall’esordio in campo, a Riad contro il figlio Francisco e contro la Juventus nella semifinale di Supercoppa Italiana. Un primo trofeo e una prima occasione per Conceicao e per tutto il Milan di tornare a sognare, di tornare a vincere e di inaugurare al meglio il 2025 mettendosi alle spalle un disastroso 2024.