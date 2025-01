Juventus, Supercoppa con vista calciomercato

In casa Juventus l’argomento Supercoppa Italiana in queste ore resta centrale. Un trofeo è sempre un trofeo e, nella situazione della Juventus, lontana dalla vetta del campionato e difficilmente in grado di far strada troppa strada in Europa, vincerlo sarebbe un toccasana. C’è infatti da curare un mal di vittoria che va controcorrente alla storia del club e alle aspettative dei tifosi. I tanti pareggi stanno ormai esasperando la piazza e tante di queste difficoltà sono con ogni probabilmente da ascrivere ai tanti infortuni subiti. I più gravi, si sa, in difesa.

Le parole di Giuntoli

Ecco perché, ieri, a Radio TV Serie A con RDS, il Managing Director Cristiano Giuntoli non si è nascosto: “Attenti alle opportunità – e ancora – Cerchiamo un difensore”. Niente di nuovo. L’ex dirigente di Napoli e Carpi lo aveva detto anche mesi fa, ma lo ha ribadito chiarendo che la Juve continua il suo percorso senza ripensamenti con Thiago Motta. Insomma, si andrà avanti con idee dell’allenatore. Ecco perché un difensore, probabilmente, è poco. Perché nelle idee di Motta, nella sua Juventus, da gennaio non ci sarà più nemmeno Danilo. Ecco quindi che le indiscrezioni parlando della ricerca non di uno, ma di ben due difensori sul mercato invernale.

Intreccio Juventus-Milan?

La sensazione quindi è che tutti i nomi emersi in queste settimane, da Antonio Silva passando per Hancko e arrivando a Tomori siano vivi. Anzi vivissimi. E domani proprio su Tomori ci sarà tanto da capire. La sensazione è che l’arrivo di Sergio Conceicao abbia rimescolato le carte della difesa rossonera. Quindi, su Tomori resta forte l’interessa della Juventus, ma se domani dovesse giocare dal primo minuto l’inglese attenzione alla possibilità che, alla fine, l’ex Chelsea resti all’ombra del Duomo. I nomi sono noti, resta da capire che cosa realmente vorrà Giuntoli e Motta, se Danilo troverà una sistemazione e se la Juventus avrà un budget adeguato alla situazione.