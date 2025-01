Supercoppa Italiana, al via le semifinali

Prende il via oggi a Riad la Supercoppa Italiana 2025, alle ore 20.00 italiane scenderanno in campo Inter e Atalanta. I ragazzi di Inzaghi hanno vinto le ultime due edizioni e sono alla ricerca del treble. Dall’altra parte quelli di Gasperini hanno perso le ultime 6 sfide contro l’Inter e vorranno riscattarsi. L’ultimo match in questa stagione ha visto la truppa Inzaghi trionfare per 4-0. La seconda semifinale vedrà poi affrontarsi Juventus e Milan. Per Thiago Motta sarà la prima occasione di portare a casa un trofeo sulla panchina bianconera e riscattare una stagione fino ad ora in penombra. La Juventus ha pareggiato 11 match in Serie A, subendo la rimonta dalla Fiorentina nell’ultima gara del 2024. In casa Milan sarà la prima di Sergio Conceicao in panchina. Conceicao che potrà contare sul rientro di Pulisic. Non ci sarà invece ancora Rafael Leao, convocato ma non in condizione di scendere in campo.

Inter-Atalanta, ore 20.00

Una sfida a senso unico da 13 precedenti, 8 sconfitte e 5 pareggi. Quella tra Inter e Atalanta con Gasperini che non batte i nerazzurri dall’11/11/2018 quando a Bergamo i ragazzi allora di Spalletti persero 4-1. Una gara terminata con un secco 4-0 a favore dell’Inter negli ultimi due precedenti. Inter che vorrà iniziare l’anno nel modo migliore con Lautaro alla ricerca del riscatto dopo un 2024 non brillantissimo in nerazzurro sotto il profilo realizzativo. Una sfida quella tra Lautaro e Retegui che non sarà possibile con il capocannoniere dell’attuale Serie A, infortunato e non convocato. Riflettori che si sposteranno quindi su Lookman e Marcus Thuram con il primo pallone d’oro africano 2024 e il secondo miglior marcatore dell’anno solare 2024 in Serie A. Un match quello di Riad che dirà tanto anche in ottica Serie A dove l’Atalanta capolista è staccata di un solo punto dall’Inter seconda ma con una gara in meno. Un successo della Dea che sfaterebbe il tabù potrebbe essere indicativo anche in questo senso.

Juventus-Milan, domani ore 20.00

Il precedente in campionato non è certamente promettente con Milan e Juventus che hanno impattato 0-0 a San Siro al termine di un match povero di occasioni. Il Milan ora ha cambiato la guida dopo l’esonero di Fonseca è arrivato Sergio Conceicao. In casa Juventus invece Thiago Motta non è ancora riuscito a far passare la pareggite alla sua squadra, 11 pari in 18 match sono oggettivamente troppi al netto di sole 7 vittorie. Il tecnico bianconero sogna però di portare a casa il primo trofeo per placare le critiche dei più scettici. Dall’altra parte Sergio Conceicao vorrà subito accendere il cuore del tifo rossonero ancora in piena contestazione con la società dopo gli scarsi risultati ottenuti fino ad ora. Una sfida quindi dai mille spunti che per entrambe non si può sbagliare con l’obiettivo di iniziare al meglio quello che per Juventus e Milan deve essere l’anno del riscatto a cominciare dalla Supercoppa.