Juventus, le ultime verso il Milan: dubbio Conceicao per Motta

L’appuntamento è per questa sera alle ore 20 italiane: la Juventus affronterà il Milan nella seconda semifinale della Supercoppa italiana. Chi vincerà sarà l’avversario dell’Inter, che ieri sera ha battuto per 2-0 l’Atalanta grazie alla doppietta di Denzel Dumfries. Thiago Motta, nella conferenza stampa di ieri, non ha dato particolari indicazioni sull’undici che scenderà in campo questa sera contro la formazione di Sergio Conceicao. Da valutare l’impiego dall’inizio o meno di Francisco Conceicao, in quella che sarà una gara dal sapore speciale per lui, anche se Motta in conferenza ha provato a distogliere l’attenzione da eventuali coinvolgimenti emotivi che potrebbero esserci.

Gli ultimi dubbi di Motta

Motta, nonostante le poche indicazioni in conferenza, confermerà ormai il ben rodato 4-2-3-1 con Di Gregorio tra i pali, mentre il reparto arretrato sarà formato da Savona, Kalulu, Gatti e McKennie, con l’americano che verrà nuovamente riadattato in posizione da terzino dopo la buona prova contro la Fiorentina. In mediana dovrebbero esserci Locatelli e Thuram, con il francese che vola sulle ali dell’entusiasmo dopo la doppietta di domenica all’Allianz. Sulla trequarti Nico Gonzale sembra in leggero vantaggio proprio su Conceicao, nel tridente con Koopmeiners e Yildiz che si muoverà alle spalle di Vlahovic.

Juventus-Milan, la probabile formazione dei bianconeri

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Kalulu, Gatti, McKennie; Locatelli, Thuram; Nico Gonzalez, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic.