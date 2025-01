Sinner, la foto più attesa: era tutto falso

L’immagine che immortala anche il campione italiano toglie ogni dubbio: tutto falso quando è stato raccontato

Riparte dall’Australia Jannik Sinner e lo fa con un carico di aspettative decisamente elevato. Numero 1 al mondo, vincitore di due Slam, di tre Masters 1000 e delle Atp Finals, protagonista della Coppa Davis: il 2024 del campione italiano è stato con il botto in campo e ora c’è l’attesa di capire se il 2025 regalerà le stesse soddisfazioni oppure no.

La speranza è che Sinner riesca ad avere la continuità dello scorso anno, ben consapevoli che un’annata come quella passata è quasi irripetibile. Ma non c’è solo il campo a far parlare dell’altoatesino e no, per una volta, non si parla della vicenda doping. Per quella ci sarà tempo e modo di parlarne, magari dopo che il Tas avrà deciso la data dell’udienza.

Ma un altro argomento che occupa le cronache riguarda la sua relazione con Anna Kalinskaya, di cui ormai da mesi non si hanno più notizie. La russa ha iniziato male sul campo il 2025, perdendo al primo turno a Brisbane, e da tempo ormai non si fa vedere più con Sinner. Per questo si parla di fine della loro storia, nonostante il presunto viaggio a Miami di inizio dicembre che avrebbe fatto l’italiano per festeggiare il compleanno della (ex?) fidanzata. Una cena romantica che avrebbe dovuto essere seguita da un Capodanno insieme: cosa che in realtà non è successa.

Sinner, Capodanno lontano dalla Kalinskaya

Mentre la Kalinskaya era impegnata a Brisbane (dove è tutt’ora in corsa nel torneo di doppio), Jannik Sinner brindava all’anno nuovo a Montecarlo.

La foto mostrata dal pilota Antonio Giovinazzi mostra, infatti, il festeggiamento del tennista numero 1 al mondo insieme agli amici. Oltre al pilota Ferrari, vincitore della 24 Ore di Le Mans del 2023, un altro pilota della rossa come Alessandro Pier Guidi e il ciclista Giulio Ciccone, oltre ad altri amici.

È stato proprio Giovinazzi a pubblicare sui social le foto della tavolata, dove si intravede anche il menu – non certo da gran cenone, ma d’altronde si tratta di sportivi professionisti -. Ecco allora delle lasagne come primo e un mini-hamburger come secondo piatto. Quindi il brindisi tutti insieme al 2025, con l’augurio magari che porti altri successi per tutti i commensali. Dopo il Capodanno in amicizia, Sinner è volato in Australia dove il 7 gennaio farà il suo esordio stagionale in un match di esibizione. Chissà se a Melbourne avrà occasione e voglia di vedere Kalinskaya e se il mistero sulla coppia-non coppia sarà finalmente svelato.