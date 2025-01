Ritorna in F1, la scelta è definitiva: che sorpresa

Dal 2026 ci sarà una novità in F1: l’undicesimo team in griglia di partenza, ossia General Motors-Cadillac. Con il supporto di Andretti, la neonata scuderia prova a prepararsi al meglio assumendo un volto noto della F1.

Cresce l’attesa per il campionato del mondo di Formula Uno 2025, ultima competizione con stabilità regolamentare prima dell’avvento dei cambiamenti tecnici programmati nel 2026. La stagione che farà da transizione al futuro vedrà il via ufficioso il 18 febbraio con la presentazione delle livree in un inedito spettacolo alla O2 Arena di Londra. Nonostante ci sia un campionato ancora da vivere, le novità di un futuro ormai prossimo tengono in allerta addetti ai lavori e appassionati.

Tante le novità attese dagli appassionati, che strizzano l’occhio anche al mondiale 2026, quando in Formula Uno ci sarà l’arrivo di Cadillac, il cui avvento potrebbe portare diverse novità per quanto riguarda il mercato piloti. Intanto, arriva la notizia che svela uno dei primi movimenti della futura Scuderia.

Formula Uno, sorpresa General Motors-Cadillac: Ericsson nel progetto

Il pilota Marcus Ericsson contribuisce al nuovo progetto statunitense targato Cadillac, il gruppo General Motors proverà a fronteggiare il forte dominio europeo in F1 con l’aiuto dell’ex Caterham e Sauber.

Il costruttore stelle e strisce può contare sul supporto della scuderia connazionale Andretti Global, con la quale lo svedese corre in IndyCar. Il trentaquattrenne ha un ruolo chiave nello sviluppo del nuovo team di Formula Uno. Lo ha dichiarato lo stesso Ericsson a Viaplay:

“Il mio datore di lavoro, Andretti, mi ha chiesto di volare in Inghilterra per testare diversi simulatori. Fornirò un riscontro in modo che la squadra possa scegliere il modello giusto per l’intera organizzazione, comprese Formula 1, IndyCar e auto sportive. I simulatori sono diventati parte integrante del motorismo e durante l’inverno ho lavorato per migliorarne lo sfruttamento. È fantastico che vogliano me e la mia esperienza come aiuto”.

Nonostante il supporto al progetto e l’esperienza pregressa in F1, appare improbabile un ritorno nel paddock per Ericsson tra i piloti titolari. L’apporto cruciale del classe ’90 resterà solamente dietro le quinte, con la sua carriera da pilota automobilistico – ormai fuori dal giro del circus con 97 GP dal 2014 al 2018 – destinata a continuare negli Stati Uniti d’America in IndyCar, al bordo delle monoposto della Andretti. Scuderia con la quale si è legato nel 2024 dopo quattro anni trascorsi nel team rivale Chip Ganassi. Ericsson è affiancato da Kyle Kirkwood e Colton Herta, quest’ultimo nome molto chiacchierato per la formazione della line-up del team General Motors-Cadillac in F1 nel 2026.