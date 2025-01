Schumacher eterno, il messaggio è da brividi: anche la Ferrari si commuove

Michael Schumacher è eterno, nel ricordo di tutti nonostante quel maledetto incidente che lo ha relegato nel silenzio: il messaggio è da brividi.

Micheal Schumacher, nella giornata del 3 gennaio di questo 2025 appena cominciato, ha compiuto 56 anni. Una leggenda oltre che un campione di Formula 1 con cui la vita è stata crudele. Sono passati poco più di undici anni dall’incidente sugli scii avvenuto il 29 dicembre 2013 sulle alpi francesi che ha spinto la famiglia a chiudersi nel più totale riserbo.

Intorno al pilota sette volte campione in Formula 1 e leggenda della famiglia Ferrari vige il più totale riserbo; la sua famiglia si è chiusa a riccio intorno a lui e da Gand, città in cui si trova, non è trapelato più nulla. Solamente tante indiscrezioni che hanno spesso e volentieri mandato anche su tutte le furie i suoi tifosi.

Ebbene, il 3 gennaio di questo nuovo 2025, il pilota ha compiuto 56 anni e i messaggi di auguri si sono susseguiti tra tifosi, istituzioni ufficiali e persone più in vista. Anche la Ferrari l’ha voluto omaggiare: il messaggio e la foto pubblicati sui social hanno fatto commuovere.

Il compleanno della leggenda commuove: c’è il messaggio della Ferrari seguito da una pioggia di commenti toccanti

Così, con poche ma precise parole, la Ferrari ha voluto fare gli auguri di compleanno a chi nella sua scuderia ha fatto la storia, Michael Schumacher: “Tanti Auguri, Michael. Siamo sempre con te ❤️”. Questa la semplice ma incisiva frase scritta su ‘Instagram‘, accompagnata dalla foto del campione sorridente e con la vettura della Scuderia che ha fedelmente accompagnato per anni.

E tanti sono stati i commenti scritti al di sotto del post, come ad esempio: “Buon compleanno signor Schumacher!! Sei il motivo per cui ho iniziato a guardare la F1 e sei il mio pilota preferito in assoluto dell’era moderna”, o ancora: “Auguri leggenda. Manchi tanto”, “Mi ha fatto amare la Formula 1. Buon compleanno Michael”, “Non mollare campione”.

Insomma, i suoi fan e tutti coloro che l’hanno ‘conosciuto’ e apprezzato sulle piste non hanno mai smesso, nemmeno per un attimo, di mostrargli tutto il loro amore incondizionato; detestando di rimando quel maledetto giorno in cui tutto si è fermato. La speranza, tuttavia, resta sempre e ancora viva.